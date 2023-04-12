"Ожидаем усиление": закон позволяет иностранным пилотам воевать за Украину, — командование

По мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, наша страна сейчас не имеет преимущества в небе, поскольку в российские самолеты вложены большие технические возможности.

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Закон позволяет гражданам других стран воевать на стороне Украины. Об этом 12 апреля рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Смогут ли иностранцы воевать на стороне Украины? Мало того, что они уже публично заявляют, что они готовы, скажу, что у нас есть соответствующая процедура — закон. Граждане иностранных государств могут стать военнослужащими Вооруженных сил Украины. Воздушные Силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных Сил, поэтому танкист, артиллерист может, может и пилот", — отметил спикер Воздушных сил.

По словам Игната, командующий Воздушными Силами ВСУ призвал командующих воздушными силами стран-членов НАТО создать авиационную коалицию, поскольку "победа на земле куется в небе".

"Небо нужно контролировать, нужно иметь преимущество в воздухе. Преимущество достигается именно с помощью таких истребителей, как F-16. Нужно решение о том, что такая передача состоится в тех или иных поколениях F-16. И тогда мы уже будем говорить о подготовке пилотом, ведь она стартует параллельно", — отметил он.

Однако, Игнат подчеркнул, что сейчас Украина не имеет преимущества в небе, несмотря на высокий уровень подготовки украинских пилотов.

"Наша страна в начале вторжения России смогла сбить значительное количество вражеской авиации. Большие потери они понесли с самого начала, когда недооценили наши силы, когда поверили собственной пропаганде в то, что здесь уже все уничтожено, что прогулка по небу будет проста для них", — подчеркнул спикер ВС.

Он оценил соотношение авиационных сил Украины и России как 1 к 6, с преимуществом России, и добавил, что при этом в российские самолеты вложены технические возможности, которые разрывают это преимущество в соотношении 1 к 10.

"Ожидаем усиление (западные истребители — ред.), которое должно прийти с запада, и позволит очистить наше небо", — добавил Игнат.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов многоцелевых истребителей F-16 воевать на стороне Украины.

Ранее, в марте "самый смертоносный пилот" американских истребителей F-16, участник войн в Персидском заливе, в Косово и в Ираке подполковник в отставке Дэн Хэмптон согласился защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.