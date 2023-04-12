"Очікуємо на посилення": закон дозволяє іноземним пілотам воювати за Україну, — командування

На думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, наша країна зараз не має переваги у небі, оскільки в російські літаки вкладено великі технічні можливості.

Related video

Закон дає змогу громадянам інших країн воювати на боці України. Про це 12 квітня розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Чи зможуть іноземці воювати на боці України? Мало того, що вони вже публічно заявляють, що вони готові, скажу, що ми маємо відповідну процедуру — закон. Громадяни іноземних держав мають можливість стати військовослужбовцями Збройних сил України. Повітряні Сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних Сил, тому танкіст, артилерист може приєднатись до лав ЗСУ, тому може і пілот", — зазначив спікер Повітряних сил.

За словами Ігната, командувач Повітряних Сил ЗСУ закликав командувачів повітряними силами країн-членів НАТО створити авіаційну коаліцію, оскільки "перемога на землі кується в небі".

"Небо потрібно контролювати, потрібно мати перевагу в повітрі. Перевага досягається саме за допомогою таких винищувачів, як F-16. Потрібно рішення про те, що така передача відбудеться у тих чи інших поколіннях F-16. І тоді ми вже говоритимемо про підготовку пілотів, адже вона розпочнеться паралельно", — зазначив він.

Однак Ігнат наголосив, що зараз Україна не має переваги в небі, незважаючи на високий рівень підготовки українських пілотів.

"Наша країна на початку вторгнення Росії змогла збити значну кількість ворожої авіації. Великі втрати вони зазнали від самого початку, коли недооцінили наші сили, коли повірили власній пропаганді в те, що тут вже все знищено, що прогулянка небом буде легкою для них", — Наголосив спікер ПС.

Він оцінив співвідношення авіаційних сил України та Росії як 1 до 6 з перевагою Росії, і додав, що при цьому в російські літаки вкладено технічні можливості, котрі розривають цю перевагу у співвідношенні 1 до 10.

"Очікуємо на посилення (західні винищувачі — ред.), котре має прийти з заходу, і дозволить звільнити наше небо", — додав Ігнат.

Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Рєзніков запросив іноземних пілотів багатоцільових винищувачів F-16 воювати на боці України.

Раніше, у березні "самий смертоносний пілот" американських винищувачів F-16, учасник війн у Перській затоці, Косово та Іраку підполковник у відставці Ден Хемптон погодився захищати Україну у повномасштабній війні з Росією.