Самолеты, сбитые в начале полномасштабного вторжения, были лучшими бортами РФ, — Игнат

В первые недели полномасштабной войны российские ВКС потеряли внушительное число истребителей Су-34, Су-30 и Су-35. Такие потери, как отмечают в командовании, объясняются недооценкой украинской авиации, которая по соотношению в шесть раз уступала РФ.

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Российская авиация понесла значительные потери в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, потому что пренебрегала осторожностью и считала, что не встретит сопротивления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам это были лучшие самолеты и экипажи авиации РФ.

"Хочу отмечать, что российские самолеты, сбитые в первые недели войны, были одними из лучших. Это Су-34, Су-30, Су-35, а вертолетов сколько. Здесь достаточно мощные цифры. Российская авиация понесла потери именно сначала. Когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой для них", — отметил он.

По словам Игната, если брать всю авиационную группировку, то украинские и российские силы в авиации были в соотношении 1:6.

"Такое преимущество было россиян. А если вы добавите еще технологии, которые вложили в российские самолеты. То есть модернизация Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35… Здесь можно 1 к 10 считать, если брать еще технические возможности", — добавил спикер Воздушных сил.

Тем временем, 3 апреля издание The Telegraph написало, что промедление союзников Украины в поставке современных самолетов приводит к потерям самых опытных пилотов, которые могли бы осваивать F-16.

7 апреля Игнат заявил, что без превосходства в воздухе довольно сложно идти в наступление, ведь вражеская авиация нанесет ответный огонь.

Напомним, что 6 апреля начальник авиации Командования ВС ВСУ Сергей Голубцов говорил о сокращении времени обучения украинских пилотов на истребителях F-16.