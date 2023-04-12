Літаки, збиті на початку повномасштабного вторгнення, були найкращими бортами РФ, — Ігнат

У перші тижні повномасштабної війни російські ВКС втратили значну кількість винищувачів Су-34, Су-30 і Су-35. Такі втрати, як зазначають у командуванні, пояснюються недооцінкою української авіації, яка за співвідношенням у шість разів поступалася РФ.

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Російська авіація зазнала значних втрат на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому що нехтувала обережністю й вважала, що не зустріне опору. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, це були найкращі літаки й екіпажі авіації РФ.

"Хочу зазначати, що російські літаки, збиті в перші тижні війни, були одними з найкращих. Це Су-34, Су-30, Су-35, а гелікоптерів скільки. Тут досить потужні цифри. Російська авіація зазнала втрат саме спочатку. Коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут уже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них", — зазначив він.

За словами Ігната, якщо брати все авіаційне угруповання, то українські та російські сили в авіації були у співвідношенні 1:6.

"Така перевага була в росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вклали в російські літаки. Тобто модернізація Су-27 в Су-30, потім уже літак Су-34 з'явився, Су-35… Тут можна 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості", — додав речник Повітряних сил.

Водночас 3 квітня видання The Telegraph написало, що зволікання союзників України в постачанні сучасних літаків призводить до втрат найдосвідченіших пілотів, які могли б освоювати F-16.

7 квітня Ігнат заявив, що без переваги в повітрі досить складно йти в наступ, адже ворожа авіація завдасть вогоню у відповідь.

Нагадаємо, що 6 квітня начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов говорив про скорочення часу навчання українських пілотів на винищувачах F-16.