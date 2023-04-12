Делал из Медведчука "миротворца": СБУ задержала пропагандиста Кремля (фото)

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ пиарщик кума Путина, по информации силового ведомства, работал на запрещенные в Украине СМИ и создавал Медведчуку образ политика, которого "слышат" в России.

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В среду, 12 апреля, Служба безопасности Украины задержала пророссийского пропагандиста в Хмельницком, который помогал стране-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, задержанный входил в ряды политических пиарщиков, работавших на Виктора Медведчука еще до войны. В его задачи входила "раскрутка" медийного образа Медведчука в качестве "миротворца", которого "слышат" в Москве.

Для распространения этой информации он публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. Кроме того с 2020 года он начал работать с российским СМИ "News-front", которое зарегистрировано во временно оккупированном Крыму.

"После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах", — указывается в заявлении ведомства.

Задержанный призывал "делить" Украину Фото: пресс-служба СБУ

По информации правоохранителей, задержанный занимался распространением фейков о внутренне-политической обстановке в Украине и дискредитировал Силы обороны.

СБУ инициировали лингвистические экспертизы, которые позволили подтвердить факты противозаконной деятельности фигуранта. В результате обысков у подозреваемого изъяли всю технику, которую он использовал в преступных действиях.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, 7 апреля СБУ собрала доказательную базу на прокремлевского " политолога" Александра Лазарева, который сейчас проживает на территории временно оккупированного Крыма и работает на команду главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В понедельник, 11 апреля, СБУ разоблачила криминальную группировку в Запорожье, которая помогала гражданам РФ, причастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, с изготовлением фальшивых виз и паспортов Украины.

Ранее, в начале апреля, Служба задержала приспешницу агрессора, которая помогала оккупантам корректировать ракетные удары ВС РФ по больницам и общежитиям города Краматорск.