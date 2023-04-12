Робив з Медведчука "миротворця": СБУ затримала пропагандиста Кремля (фото)

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ піарник кума Путіна, за інформацією силового відомства, працював на заборонені в Україні ЗМІ та створював Медведчуку образ політика, якого "чують" в Росії.

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У середу, 12 квітня, Служба безпеки України затримала проросійського пропагандиста у Хмельницькому, який допомагав країні-агресорові. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією відомства, затриманий входив до лав політичних піарників, котрі працювали на Віктора Медведчука ще до війни. У його завдання входило "розкручування" медійного образу Медведчука як "миротворця", якого "чують" у Москві.

Задля поширення цієї інформації він публікував свої повідомлення на пропагандистських інтернет-платформах. Крім того, з 2020 року він почав працювати з російським виданням "News-front", що зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

"Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово розповсюджував публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах", — зазначається у заяві відомства.

Затриманий закликав "ділити" Україну Фото: прес-служба СБУ

За інформацією правоохоронців, затриманий розповсюджував фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні та дискредитував Сили оборони.

СБУ ініціювали лінгвістичні експертизи, що дозволили підтвердити факти протизаконної діяльності фігуранта. Внаслідок обшуків у підозрюваного вилучили всю техніку, яку він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрали запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 7 квітня СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського політолога Олександра Лазарєва, котрий зараз проживає на території тимчасово окупованого Криму та працює на команду голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.

У понеділок, 11 квітня, СБУ викрила кримінальне угруповання у Запоріжжі, що допомагало громадянам РФ, причетним до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, з виготовленням фальшивих віз та паспортів України.

Раніше, на початку квітня, Служба затримала поплічницю агресора, яка допомагала окупантам коригувати ракетні удари ЗС РФ по лікарнях та гуртожитках міста Краматорськ.