Испания начинает процесс передачи танков Leopard 2 для ВСУ, — Минобороны

По словам главы ведомства Маргариты Роблес, транспортировка техники в количестве 6 штук будет осуществляться по морю. Еще четыре танка находятся в ремонте, после чего сразу уедут на поле боя.

Related video

Испания в ближайшие несколько дней начнет передачу танков Leopard 2 Украине. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает портал El Pais 12 апреля.

Речь идет о шести немецких танках модификации Leopard 2A4, которые в ближайшее время прибудут из Испании в Украине. Еще четыре танка, которые также окажутся на поле боя, на данный момент находятся в ремонте.

"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", — рассказала глава оборонного ведомства Испании.

Доставка будет осуществляться через море и завершится в конце апреля, по предварительным срокам. Украинским защитникам также предоставят не менее 20 бронетранспортеров.

"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", — добавила Маргарита Роблес.

В конце марта глава оборонного ведомства уже заявляла, что процесс передачи техники Киеву начнется после Пасхи, которую в стране праздновали 9 апреля. Эта помощь должна помочь ВСУ защитить себя от несправедливого нападения, как отмечали в ведомстве, а это крайне важно для Украины.

Напомним, 10 апреля в Дании сообщили, что Украина получит 100 единиц Leopard 1. Как отметил и. о. главы Минобороны Троэльс Лунд Поульсен, случится это ближе к концу лета. Также будет обсужден вопрос о предоставлении более новых моделей — Leopard 2.

1 апреля в Минобороны ФРГ назвали общее количество танков Leopard для ВСУ. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Украина получит 160 единиц немецкой техники, однако, он напомнил, что США и Великобритания также передадут боевые танки для украинской армии.