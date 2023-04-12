Іспанія розпочинає процес передачі танків Leopard 2 для ЗСУ, — Міноборони

За словами голови відомства Маргарити Роблес, транспортування техніки, у кількості 6 штук, здійснюватиметься морем. Ще чотири танки перебувають у ремонті, після чого одразу поїдуть на поле бою.

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Іспанія найближчими днями розпочне передачу танків Leopard 2 Україні. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє портал El Pais 12 квітня.

Йдеться про шість німецьких танків модифікації Leopard 2A4, які найближчим часом прибудуть з Іспанії до України. Ще чотири танки, які також опиняться на полі бою, наразі перебувають у ремонті.

"Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України", — розповіла глава оборонного відомства Іспанії.

Доставка буде здійснюватися через море і завершиться наприкінці квітня за попередніми термінами. Українським захисникам також нададуть щонайменше 20 бронетранспортерів.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", — додала Маргарита Роблес.

Наприкінці березня глава оборонного відомства вже заявляла, що процес передачі техніки Києву розпочнеться після Великодня, який у країні святкували 9 квітня. Ця допомога має допомогти ЗСУ захистити себе від несправедливого нападу, як зазначали у відомстві, а це вкрай важливо для України.

Нагадаємо, 10 квітня у Данії повідомили, що Україна отримає 100 одиниць Leopard 1 . Як відмітив в.о. голови Міноборони Троельс Лунд Поульсен, станеться це ближче до кінця літа. Також буде обговорено питання про надання нових моделей — Leopard 2.

1 квітня у Міноборони ФРН назвали загальну кількість танків Leopard для ЗСУ. За словами голови відомства Бориса Пісторіуса, Україна отримає 160 одиниць німецької техніки, проте він нагадав, що США та Великобританія також передадуть бойові танки для української армії.