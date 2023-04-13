Никто не победит: в США считают, что война Украины с Россией продолжится в 2024 году, — WP

По словам журналистов, даже если у Украины получится отвоевать значительную часть своей территории у российских оккупантов, мирные переговоры с Москвой не начнутся.

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В США считают, что война Росси против Украины продолжится в 2024 году. Более того, до того времени ни одна из сторон не сможет одержать победу. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона.

Сообщается, что даже если у Украины получится отвоевать значительную часть своей территории у российских оккупантов, а также выйдет нанести ВС РФ серьезные потери, то мирные переговоры не начнутся.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", — сказано в секретном документе.

По словам журналистов, оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружений и снаряжения каждой стороны, может вдохновить критиков войны призывать крупные державы настаивать на том, чтобы Киев и Москва достигли урегулирования и положили конец конфликту.

Неназванный представитель США заявил, что решение о начале переговоров с Москвой зависит только от президента Украины Владимира Зеленского. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Киев и предоставлять ему технику и оружие.

В документе, как пишут журналисты, также говорится, к чему может привести получение Россией или Украиной "решающего преимущества" на поле боя. В случае, если Россия нанесет значительный удар по Украине и захватит новые территории, Москва, скорее всего, "разместит силы для достижения дальнейших целей, таких как смена режима в Киеве.

Если же, как сообщается, преимущество будет у Украины, то ВСУ, вероятно, проведут более рискованные наступательные операции для получения дополнительных выгод. В ответ можно ожидать, что Россия усилит некие "нетрадиционные атаки", хотя применение ядерного оружия остается маловероятным.

Напомним, что, как сообщалось, США считают, что глава ООН слишком сговорчив с Москвой. По словам журналистов CNN, по мнению США некоторые действия Гуттериша "в феврале" подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

Также напомним, что журналисты заявили, что в слитых "секретных документах США" указаны боевые потери Украины и РФ. В обнародованных "документах американской разведки" говорится, что общие потери обеих сторон превышают 350 тысяч человек.