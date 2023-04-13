Ніхто не переможе: у США вважають, що війна України з Росією триватиме 2024 року, — WP

За словами журналістів, навіть якщо Україна вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів, мирні переговори з Москвою не почнуться.

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У США вважають, що війна Росії проти України продовжиться у 2024 році. Щобільше, до того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що втекли в мережу.

Повідомляється, що навіть якщо Україна вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів, а також вийде завдати ЗС РФ серйозних втрат, то мирні переговори не почнуться.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", — сказано в секретному документі.

За словами журналістів, оцінка, заснована на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони, може надихнути критиків війни закликати великі держави наполягати на тому, щоб Київ та Москва досягли врегулювання та поклали край конфлікту.

Неназваний представник США заявив, що рішення про початок переговорів із Москвою залежить лише від президента України Володимира Зеленського. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Київ та надавати йому техніку та зброю.

У документі, як пишуть журналісти, також йдеться про те, до чого може призвести отримання Росією або Україною "вирішальної переваги" на полі бою. У випадку, якщо Росія завдасть значного удару по Україні та захопить нові території, Москва, швидше за все, "розмістить сили для досягнення подальших цілей, таких як зміна режиму в Києві".

Якщо ж, як повідомляється, перевага буде в України, то ЗСУ, ймовірно, проведуть ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод. У відповідь очікується, що Росія посилить якісь "нетрадиційні атаки", хоча застосування ядерної зброї залишається малоймовірним.

Нагадаємо, що, як повідомлялося, США вважають, що глава ООН надто зговірливий з Москвою. За словами журналістів CNN, на думку США деякі дії Гуттериша "у лютому" підірвали ширші зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні.

Також нагадаємо, що журналісти заявили, що у злитих "секретних документах США" зазначені бойові втрати України та РФ. В оприлюднених "документах американської розвідки" йдеться про те, що загальні втрати обох сторін перевищують 350 тисяч осіб.