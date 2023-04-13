Самая жестокая битва со времен Второй мировой: NYT показал оборону Бахмута изнутри

В Холодноярской бригаде объясняют, что кровавая оборона Бахмута позволяет Украине готовить силы для предстоящего контрнаступления.

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Украинские военные продолжают оборону разрушенного Бахмута. Сегодня бойцы держат под контролем менее половины города, но продолжают оборону. Об этом сообщает The New York Times.

Силы обороны Украины полны решимости устоять в кровавом сражении за каждый квартал, пишут в издании. Даже после шести недель обороны остается плацдармом, где продолжаются самые жестокие городские бои в Европе со времен Второй мировой войны. В какой-то момент украинские военные были близки к окружению, что стало известно после утечки секретных данных Пентагона.

Согласно оценкам Киева, удержаться в таких трудных условиях является стратегической задачей, чтобы разбивать российскую армию, пока Украина готовит силы для предстоящего контрнаступления.

Бахмут позволяет готовить силы для контрнаступления

"Это действительно тяжелое сражение. Мы помогаем другим нашим подразделениям выиграть время, получить боеприпасы и оружие и подготовиться к контрнаступлению", — заявил командир 93-й механизированной бригады полковник Павел Палис.

Украинским военным, по его словам, иногда не хватает боеприпасов, чтобы устоять в городских боях. Палис говорит что нужно, чтобы западные партнеры действовали скорее в поставках боеприпасов. Бойцы ВСУ продолжают держать под контролем подъезда дорогу в Бахмут.

Приблизительная территория, которую контролируют бойцы ВСУ

Городские бои очень сложный вид боя, иногда бывает так, что украинские военные держит одну часть дома, а оккупанты — другую. Ежедневно бойцы 93 бригады ведут до 15 боев в близком контакте с врагом.

Контроль за дорогой к Бахмуту означает, что попытка России окружить украинские войска провалилась, по крайней мере на данный момент, что заставило российскую армию продвигаться вперед в кровавых штурмах улица за улицей. Потери у оккупантов растут каждый день.

Напомним, 13 апреля СМИ сообщили, что США не считают, что война РФ с Украиной закончится в 2023 году.

13 апреля в ISW написали, что кафиры контролируют более 75% Бахмута.