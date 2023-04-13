Россияне контролируют 76,5% Бахмута: оккупанты не добились успехов, — ISW (карта)

По мнению аналитиков, заявления российской стороны о том, что наемникам ЧВК "Вагнер" удалось якобы захватить сразу три городских квартала в охваченном боями городе не соответствуют действительности.

Related video

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях и не добились никаких подтвержденных успехов в городе по состоянию на 12 апреля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном в среду, 12 апреля.

Так, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Российские войска провели безуспешные наступательные действия в районе поселка Хромово (3 км к западу от Бахмута) и Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута).

Бои на донецком направлении по состоянию на 12 апреля Фото: ISW

Как сообщают в ISW, спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что силы ЧВК "Вагнер" атакуют Бахмут в основном небольшими тактическими группами при поддержке обычных российских подразделений.

Вместе с тем российское Министерство обороны утверждает, что штурмовые отряды "Вагнера" захватили три неустановленных городских квартала в Бахмуте, а российские воздушно-десантные подразделения (ВДВ) "прижали" украинские силы на флангах наемников. Российские блогеры также утверждают, что бойцы "Вагнера" атаковали украинские позиции вдоль улицы Петра Чайковского на юго-западе Бахмута и продолжили бои в северном, центральном и юго-западном секторах города.

Ситуация в Бахмуте по состоянию на 12 апреля Фото: ISW

Один из российских военкоров заявил, что российские силы сейчас контролируют 80 процентов Бахмута, включая все центральные административные здания.

В соответствии с оценкой контроля местности, проведенной ISW 11 апреля, российские силы визуально контролируют не менее 76,5 процента Бахмута.

Напомним, 12 апреля СМИ сообщали, что новые законодательные инициативы в РФ, связанные с электронными повестками, вызваны сильной нехваткой военнослужащих на фронте в Украине. По словам журналистов, усиленная вербовка в армию РФ и ЧВК "Вагнер" вызвана тяжелыми потерями личного состава в битве за Бахмут и неудачной попыткой штурма города Угледар.

Также 12 апреля стало известно о том, что украинские пограничники в боях за Бахмут ликвидировали 7 наемников из ЧВК "Вагнер", еще 12 оккупантов получили ранения. Чтобы скрыться от огня украинских защитников, оккупанты спрятались в полуразрушенном здании, но это им особо не помогло.

Также напомним, 12 апреля бойцы 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС показали, как отбивают атаку российских войск и удерживают 500-метровую посадку, которая обеспечивает доступность последней дороги на Бахмут.