Росіяни контролюють 76,5% Бахмута: окупанти не досягли успіхів, — ISW (карта)

На думку аналітиків, заяви російської сторони про те, що найманцям ПВК "Вагнер" вдалося нібито захопити одразу три міські квартали в охопленому боями місті не відповідають дійсності.

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Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях і не досягли жодних підтверджених успіхів у місті станом на 12 квітня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у середу, 12 квітня.

Так, за даними Генерального штабу Збройних сил України, у Бахмуті тривають запеклі бої. Російські війська провели безрезультатні наступальні дії в районі селища Хромове (3 км на захід від Бахмута) та Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Бої на донецькому напрямку станом на 12 квітня Фото: ISW

Як повідомляють в ISW, спікер Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий заявив, що сили ПВК "Вагнер" атакують Бахмут переважно невеликими тактичними групами за підтримки звичайних російських підрозділів.

Водночас російське Міністерство оборони стверджує, що штурмові загони "Вагнера" захопили три невстановлені міські квартали в Бахмуті, а російські повітряно-десантні підрозділи (ВДВ) "притиснули" українські сили на флангах найманців. Російські блогери також стверджують, що бійці "Вагнера" атакували українські позиції вздовж вулиці Петра Чайковського на південному заході Бахмута та продовжили бої у північному, центральному та південно-західному секторах міста.

Ситуація у Бахмуті станом на 12 квітня Фото: ISW

Один із російських військкорів заявив, що російські сили зараз контролюють 80 відсотків Бахмута, включаючи всі центральні адміністративні будівлі.

Відповідно до оцінки контролю місцевості, проведеної ISW 11 квітня, російські сили візуально контролюють не менше 76,5 відсотка Бахмута.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ повідомляли, що нові законодавчі ініціативи у РФ, пов'язані з електронними повістками, викликані сильним браком військовослужбовців на фронті в Україні. За словами журналістів, посилене вербування в армію РФ і ПВК "Вагнер" викликано тяжкими втратами особового складу у битві за Бахмут та невдалою спробою штурму міста Вугледар.

Також 12 квітня стало відомо про те, що українські прикордонники в боях за Бахмут ліквідували 7 найманців із ПВК "Вагнер", ще 12 окупантів отримали поранення. Щоб втекти від вогню українських захисників, окупанти сховалися у напівзруйнованій будівлі, але це їм особливо не допомогло.

Також нагадаємо, 12 квітня бійці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС показали, як відбивають атаку російських військ та утримують 500-метрову посадку, яка забезпечує доступність останньої дороги на Бахмут.