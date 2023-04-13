Найзапекліша битва з часів Другої світової: NYT показав оборону Бахмуту зсередини

У Холодноярській бригаді пояснюють, що кривава оборона Бахмута дозволяє Україні готувати сили для майбутнього контрнаступу.

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Українські військові продовжують оборону зруйнованого Бахмута. Нині українські бійці тримають під контролем менше половини міста, але продовжують оборону. Про це повідомляє The New York Times.

Сили оборони України сповнені рішучості устояти в кровавій битві за кожен квартал, пишуть у виданні. Навіть після шістьох тижнів оборони залишається плацдармом, де тривають найзапекліші міські бої у Європі з часів Другої світової війни. В якийсь момент українські військові були близькі до оточення, що витікало з секретних даних Пентагону.

Згідно з оцінками Києва, втриматися в таких важких умовах є стратегічною задачею, щоб розбивати російську армію, поки Україна готує сили для майбутнього контрнаступу.

Бахмут дозволяє готувати сили для контрнаступу

"Це справді важкий бій. Ми допомагаємо іншим нашим підрозділам виграти час, отримати боєприпаси та зброю та підготуватися до контрнаступу", — заявив командир 93-ї механізованої бригади полковник Павло Паліс.

Українськім військовим за його словами, інколи не вистачає боєприпасів, щоб встояти у міських боях. Паліс каже, що треба аби західні партнери діяли швидше у постачанні боєприпасів. Бійці ЗСУ продовжують тримати під контролем під'їзду дорогу до Бахмуту.

Приблизна територія, яку контролюють бійці ЗСУ

Міські бої є дуже складним видом бою, інколи буває так, що українські військові тримає одну частину будинку, а окупанти — іншу. Щоденно бійці 93-ї бригади ведуть до 15 боїв у близькому контакті з ворогом.

Контроль за дорогою до Бахмута означає, що спроба Росії оточити українські війська провалилася, принаймні на цю мить, що змусило російську армію просуватися вперед у кривавих штурмах вулиця за вулицею. Втрати накопичуються щодня.

Нагадаємо, 13 квітня ЗМІ повідомили, що США не вважають, що війна РФ з Україною закінчиться у 2023 році.

13 квітня в ISW написали, що окупанти контролюють понад 75% Бахмута.