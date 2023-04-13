"Путина нужно ликвидировать": Вилкул заявил, что убил бы президента России (видео)

По словам главы Совета обороны Кривого Рога, если бы у него была возможность лишить жизни главу Кремля, он бы ей воспользовался.

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Александр Вилкул, глава Совета обороны кривого Рога, заявил, что президента России Владимира Путина нужно ликвидировать. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг, 13 апреля.

Так, журналист "УП" напомнил Вилкулу цитату, в которой глава городского Совета обороны сказал, что при встрече с Путиным напомнил бы ему его же слова, о том, что русский народ и украинский народ — это братские народы. Вилкул тогда также заявил, что предложил бы российскому лидеру восстановить нормальные отношения между двумя народами.

Отвечая на это, Вилкул, отметил, что окажись он перед Путиным сейчас, он бы его убил.

"Если бы имел возможность его убить, я бы его убил. Происходит полномасштабная агрессия. Проклятые ор*и разрушают наши дома, села, города. Я на самом деле верю, что конец войны может приблизить количество гробов, которые отсюда уедут в Российскую Федерацию", — заявил Вилкул.

На уточняющий вопрос о том, что же все-таки чиновник сказал бы Путин, он лишь ответил, — "Нужно ликвидировать".

Напомним, в этом же интервью "УП" Александр Вилкул заявил, что жалеет о том, что поддерживал нейтральный статус Украины. По его словам, хороших россиян не существует, а Украину может устроить даже распад России на 5-6 менее агрессивных государств.

Также напомним, 13 апреля советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что война в Украине была неизбежна, но нужно отделять режим и народ. По его словам, "не все украинцы зомбированы".