"Путіна треба ліквідувати": Вілкул заявив, що вбив би президента Росії (відео)

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, якби була можливість позбавити життя голову Кремля, він би їй скористався.

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Олександр Вілкул, голова Ради оборони кривого Рогу, заявив, що президента Росії Володимира Путіна слід ліквідувати. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у четвер, 13 квітня.

Так, журналіст "УП" нагадав Вілкулу цитату, в якій голова міської Ради оборони сказав, що під час зустрічі з Путіним нагадав би йому його ж слова, про те, що російський народ та український народ – це братні народи. Вілкул тоді також заявив, що запропонував би російському лідерові поновити нормальні відносини між двома народами.

Відповідаючи на це, Вілкул зазначив, що якби він опинився перед Путіним зараз, він би його вбив.

"Якби мав можливість його вбити, я б його вбив. Відбувається повномасштабна агресія. Прокляті ор*і руйнують наші будинки, села, міста. Я насправді вірю, що кінець війни може наблизити кількість гробів, які звідси поїдуть до Російської Федерації", — Заявив Вілкул.

На уточнювальне питання про те, що все-таки чиновник сказав би Путін, він лише відповів, — "Потрібно ліквідувати".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю "УП" Олександр Вілкул заявив, що шкодує, що підтримував нейтральний статус України. За його словами, добрих росіян не існує, а Україну може влаштувати навіть розпад Росії на 5-6 менш агресивних держав.

Також нагадаємо, 13 квітня радник президента РФ Володимир Мединський заявив, що війна в Україні була неминуча, але потрібно відокремлювати режим та народ. За його словами, "не всі українці зомбовані".