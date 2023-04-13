"Есть два варианта": экс-глава внешней разведки Украины спрогнозировал контрнаступление ВСУ

Николай Маломуж назвал потенциальные направления стратегической наступательной операции Вооруженных сил Украины.

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Украинские войска имеют два варианта для проведения успешного контрнаступления, среди которых - мощные удары, способые спровоцировать бегство оккупантов, или продвижение медленным темпом в южном направлении. Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что союзники Украины рассматривают две возможности по реализации стратегической наступательной операции украинской армии. США как бы выступают главным инициатором таких идей.

По его словам, прорыв на определенных участках фронта и мощные удары по врагу с целью дезориентации и побега – первый вариант. Он рассчитан в основном на южное направление и предусматривает вхождение наших войск в Крым.

"На этом фоне украинская армия освобождает уже целые регионы и секторы – Херсонскую и Запорожскую области – и продвижение в Крым", – считает Маломуж.

Вторым возможным вариантом наступления ВСУ генерал армии назвал фланговые удары на восточном направлении и ответную атаку украинских подразделений. В этом случае будут уничтожаться тыловые и фронтовые базы и укрепления. Это позволит разбить оккупантов и идти дальше, как это было на Харьковском направлении.

Как сообщало 13 апреля издание Politico, Киев недоволен "скромной оценкой" предстоящего контрнаступления ВСУ, сделанной в США. По информации издания, слитые секретные документы доказали, что Штаты недооценивают военные возможности Украины. Украинские военные уже доказали на поле боя, что это мнение ошибочно.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Университете Райса 11 апреля, заявил, что глава Кремля только удвоил усилия по борьбе с Украиной. Он все же считает, что "способен уничтожить Украину и Запад". Бернс подчеркнул, что прогресс Украины в поле боя сформирует предпосылки для проведения переговоров. По его мнению, это позволит выйти на окончательную стадию прекращения войны.