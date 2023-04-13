"Є два варіанти": ексголова зовнішньої розвідки України спрогнозував контрнаступ ЗСУ

Микола Маломуж назвав потенційні напрямки стратегічної наступальної операції Збройних сил України.

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Українські війська мають два варіанти для проведення успішного контрнаступу, серед яких, ймовірно, потужні удари, які спровокують втечу окупантів, або просування повільним темпом у південному напрямку. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив Микола Маломуж, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України.

Він зазначив, що союзники України розглядають дві можливості для реалізації стратегічної наступальної операції української армії. США наче виступають головним ініціатором таких ідей.

З його слів, прорив на певних ділянках фронту та потужні удари по ворогові з метою його дезорієнтації та втечі – перший варіант. Він розрахований здебільшого на південний напрямок й передбачає рух наших військ у Крим.

"На цьому фоні українська армія звільняє вже цілі регіони та сектори – Херсонську та Запорізьку області – та захід до Криму", – вважає Маломуж.

Другим ймовірним варіантом наступу ЗСУ генерал армії назвав флангові удари на східному напрямку та відповідну атаку українських підрозділів. У такому разі будуть знищуватися тилові та фронтові бази та укріплення. Це дасть можливість розбити окупантів і йти далі, як це було на Харківському напрямку.

Як повідомляло 13 квітня видання Politico, Київ незадоволений "скромною оцінкою" майбутнього контрнаступу ЗСУ, яку зробили у США. За інформацією видання, злиті секретні документи довели, що Штати недооцінюють військові можливості України. Українські військові вже довели на полі бою, що ця думка є помилковою.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи в Університеті Райса 11 квітня, заявив, що очільник Кремля тільки подвоїв зусилля для боротьби з Україною. Він все ж вважає, що "здатен знищити Україну й Захід". Бернс наголосив, що прогрес України на полі бою сформує передумови для проведення перемовин. На його думку, це дозволить вийти на остаточну стадію припинення війни.