Cилы обороны получат две уникальные боевые лодки Trident украинского производства (видео)

По информации волонтеров, лодка оснащена связью, системами навигации и точками для установки крупнокалиберного пулемета Browning М2.

Related video

Украинские защитники получили две первые многофункциональные лодки Trident украинского производства. Об этом в Twitter сообщил 13 апреля волонтер Сергей Притула.

"Передаем две уникальные лодки Trident 8 Силам обороны. Это полностью украинская разработка", — рассказали авторы публикации.

Сообщается, что лодка предназначена для выполнения различных боевых задач. Она оснащена связью, эхолотом и другими системами навигации. Также на нее можно установить крупнокалиберный пулемет Browning М2 калибра 12,7-мм.

Украинская многофункциональная лодка Trident

"Через несколько дней эти лодки будут выполнять боевые задачи в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины", — отметили волонтеры.

Ранее сообщалось, что В Херсонской области украинские бойцы ликвидировали три вражеских катера вместе с личным составом на борту. В Оперативном командовании "Юг" уточнили, что всего были "демилитаризированы" 18 человек из диверсионно-разведывательной группы противника.

11 марта пресс-службе ВМС ВСУ сообщила о работе экипажа украинского патрульного катера "Айленд" в Николаевской области, которому удалось уничтожить российскую крылатую ракету "Калибр". Бойцы сумели поразить воздушную цель из пулемета, которым оснащен американский катер.