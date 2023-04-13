Cили оборони отримають два унікальних бойових човна Trident українського виробництва (відео)

За інформацією волонтерів, човен оснащений зв'язком, системами навігації та точками для встановлення великокаліберного кулемета Browning М2.

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Українські захисники отримали два перші багатофункціональні човни Trident українського виробництва. Про це у Twitter повідомив 13 квітня волонтер Сергій Притула.

"Передаємо два унікальні човни Trident 8 Силам оборони. Це повністю українська розробка", — розповіли автори публікації.

Повідомляється, що човен призначений для виконання різних бойових завдань. Він оснащений зв'язком, ехолотом та іншими навігаційними системами. Також на ньому можна встановити великокаліберний кулемет Browning М2 калібру 12,7-мм.

Український багатофункціональний човен Trident

"За кілька днів ці човни виконуватимуть бойові завдання у складі одного з підрозділів Збройних сил України", — зазначили волонтери.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині українські бійці ліквідували три ворожі катери разом з особовим складом на борту. В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що всього було "демілітаризовано" 18 осіб з диверсійно-розвідувальної групи противника.

11 березня пресслужба ВМС ЗСУ повідомила про роботу екіпажу українського патрульного катера "Айленд" у Миколаївській області, якому вдалося знищити російську крилату ракету "Калібр". Бійці зуміли вразити повітряну ціль з кулемета, яким обладнують американський катер.