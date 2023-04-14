Украина вернула с оккупированных территорий 82 тела защитников, — Минреинтеграции

Передача тел павших украинских военнослужащих прошла в рамках Женевской конвенции.

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14 апреля в Украину с оккупированных территорий передали тела более 80 украинских защитников. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В Минреинтеграции напомнили, что родственники пропавших без вести украинских защитников могут обратиться на "горячую" линию по телефону: 0 800 339 247, а также лично сообщить о пропавших Уполномоченному по номеру: (099) 792-01-26.

Напомним, что 24 марта Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжело раненых пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку. В координационном штабе подчеркнули, что это не обмен, это односторонний жест репатриации, предусмотренный Женевской конвенцией.

В преддверии Рамадана Украина предложила России обменять военнопленных мусульман по принципу "всех на всех". В РФ предложение было отклонено.