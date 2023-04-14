Україна повернула з окупованих територій 82 тіла захисників, — Мінреінтеграції

Передача тіл полеглих українських військовослужбовців відбулася в межах Женевської конвенції.

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14 квітня до України з окупованих територій передали тіла понад 80 українських захисників. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передавання тіл відбулося відповідно до норм Женевської конвенції.

У Мінреінтеграції нагадали, що рідні зниклих безвісти українських захисників можуть звернутися на "гарячу" лінію за номером телефону: 0 800 339 247, а також особисто повідомити про зниклих Уповноваженому за номером: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, що 24 березня Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх тяжко поранених полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування. У координаційному штабі наголосили, що це не є обміном, це односторонній жест репатріації, передбачений Женевською конвенцією.

Напередодні Рамадану Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених мусульман за принципом "усіх на всіх". У РФ пропозицію відхилили.