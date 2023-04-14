В российской технике из-за санкций начали находить китайские компоненты: реакция ОП

По словам старшего советника главы ведомства Владислава Власюка, ранее оккупанты использовали французские и швейцарские системы, но теперь от них пришлось отказаться.

Related video

В российском оружии находят все больше компонентов, которые были сделаны на территории Китая. Об этом сообщил старший советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк в интервью порталу Reuters.

По его словам, украинские военные, когда перехватывают оружие оккупантов, находят внутри него компоненты из Китая. Это случается все чаще, ведь западные поставки сокращаются к минимуму из-за международных санкций.

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше — не трудно догадаться, в какой стране — произведенных компонентов. Конечно, Китай", — заявил Владислав Власюк.

В частности речь идет о навигационной системе беспилотников "Орлан". Ранее там использовали систему из Швейцарии, однако после начала полномасштабной войны они перешли на китайские компоненты. Кроме того, это подтвердили и эксперты, которые обнаружили детали из Пекина в системе управления огнем в танках РФ. Ранее там были французские компоненты.

Официальный представитель МИД Китая рассказал, что у Пекина есть выработанная позиция касаемо военных поставок другим странам.

"На протяжении всей истории Китай начал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Что касается экспорта военной продукции, Китай всегда занимал осторожную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля издание The Washington Post написало, что Китай одобрил предоставление летательного оружия для Российской Федерации. В утечке Пентагона указано, что информация о помощи Пекина Москве появилась благодаря переговорам российской разведки, однако подтвердить их достоверность невозможно.