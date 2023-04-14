У російській техніці через санкції почали знаходити китайські компоненти: реакція ОП

За словами старшого радника голови відомства Владислава Власюка, раніше окупанти використовували французькі та швейцарські системи, але тепер від них довелося відмовитись.

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У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів, які були виготовлені на території Китаю. Про це повідомив старший радник глави Офісу президента України Владислав Власюк в інтерв'ю порталу Reuters.

За його словами, українські військові, коли перехоплюють зброю окупантів, знаходять усередині неї компоненти з Китаю. Це трапляється дедалі частіше, адже західні постачання скорочуються до мінімуму через міжнародні санкції.

"У зброї, знайденій на полі бою, ми продовжуємо знаходити різну електроніку. Тенденція така, що зараз менше компонентів західного виробництва, але більше — не важко здогадатися, в якій країні — вироблених компонентів. Звичайно, Китай", — заявив Владислав Власюк.

Зокрема, йдеться про навігаційну систему безпілотників "Орлан". Раніше там використовували систему із Швейцарії, проте після початку повномасштабної війни вони перейшли на китайські компоненти. Крім того, це підтвердили й експерти, які виявили деталі з Пекіна у системі управління вогнем у танках РФ. Раніше там були французькі компоненти.

Офіційний представник МЗС Китаю розповів, що Пекін має вироблену позицію щодо військових поставок іншим країнам.

"Протягом усієї історії Китай розпочав нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, включаючи Росію, на основі рівності та взаємної вигоди. Щодо експорту військової продукції, Китай завжди займав обережну та відповідальну позицію. Позиція та дії Китаю завжди були такими", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня видання The Washington Post написало, що Китай схвалив надання літальної зброї для Російської Федерації. У "зливi" Пентагону зазначено, що інформація про допомогу Пекіна Москві з'явилася завдяки переговорам російської розвідки, проте підтвердити їхню достовірність неможливо.