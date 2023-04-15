"Повлияет на весь фронт": ВСУ будет легче устроить блокаду Крыма, чем отвоевывать его, — эксперт

По словам американского дипломата Уильяма Кортни, блокада нейтрализует весь военный потенциал России в Крыму, а также ослабит военную поддержку российских войск на юге.

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Блокада оккупированного Россией Крыма куда практичнее, чем попытка его освобождения с помощью наземных боев. Это может вынудить президента РФ изменить свою политику. Об этом заявил бывший посол США в Грузии и Казахстане Уильям Кортни, пишет Newsweek.

"Если бы он был заблокирован, это фактически означало бы, что россияне не могли бы использовать Севастополь в качестве военно-морской базы", ​​— сказал он.

В таком случае, как считает Кортни, российские корабли не смогут "беспокоить" украинское судоходство в Черном море. А это будет иметь сильное влияние не только на фронт, но и на экономику Украины.

Дипломат считает, что блокада может вынудить Путина и его военное руководство пересмотреть свою стратегию. Также уничтожение Крымского моста или его огневой контроль очень негативно повлияют на логистику ВС РФ.

Он заявил, что блокада нейтрализует весь военный потенциал России в Крыму, а также ослабит военную поддержку российских войск на юге.

Кортни сказал, что прекращение огня или перемирие не требует политического урегулирования и, по сути, будет означать соглашение между двумя странами о прекращении боевых действий. Политическое урегулирование потребует от Украины уступки в отношении Крыма.

"Я не думаю, что есть какая-либо возможность политического урегулирования", — сказал он.

При этом, по мнению дипломата, некое перемирие может вступить в силу, если Украина освободит другие территории, важные для России. Тогда Крым станет основной территорией, которую можно будет освободить.

"Запад продолжит помогать Украине, потому что это (Российское вторжение, — ред.) яркий пример неприкрытой агрессии", — сказал он.

Напомним, что 14 апреля сообщалось, что эксперты рассказали, как погибли мечты Путина о Черном море. Черноморский флот РФ потерял свое основное средство противовоздушной обороны. После того как "Москва" затонула, флот больше не может безопасно действовать у берегов Украины.

Также 14 апреля в соцсетях начали появляться сообщения о том, что ВС РФ свозят пушки 60-х годов на западе Крыма. По словам очевидцев, военные грузовики тянут через Евпаторию пушки МТ-12. Раритеты хотят применить во второй линии, возле вырытых на пляжах окопов, пишут в пабликах.