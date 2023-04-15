"Вплине на весь фронт": ЗСУ буде легше влаштувати блокаду Криму, ніж відвойовувати його, — експерт

За словами американського дипломата Вільяма Кортні, блокада нейтралізує весь військовий потенціал Росії у Криму, а також послабить військову підтримку російських військ на півдні.

Related video

Блокада окупованого Росією Криму значно практичніша, ніж спроба його звільнення за допомогою наземних боїв. Це може змусити президента РФ змінити свою політику. Про це заявив колишній посол США в Грузії та Казахстані Вільям Кортні, пише Newsweek.

"Якби він був заблокований, це фактично означало б, що росіяни не могли б використовувати Севастополь як військово-морську базу", — сказав він.

У такому разі, як вважає Кортні, російські кораблі не зможуть "турбувати" українське судноплавство у Чорному морі. А це матиме сильний вплив не лише на фронт, а й на економіку України.

Дипломат вважає, що блокада може змусити Путіна та його військове керівництво переглянути свою стратегію. Також знищення Кримського мосту чи його вогневий контроль дуже негативно вплинуть на логістику ЗС РФ.

Він заявив, що блокада нейтралізує весь військовий потенціал Росії у Криму, а також послабить військову підтримку російських військ на півдні.

Кортні сказав, що припинення вогню чи перемир'я не потребує політичного врегулювання і по суті означатиме угоду між двома країнами про припинення бойових дій. Політичне врегулювання вимагатиме від України поступок щодо Криму.

"Я не думаю, що є якась можливість політичного врегулювання", — сказав він.

При цьому, на думку дипломата, якесь перемир'я може набути чинності, якщо Україна звільнить інші території, важливі для Росії. Тоді Крим стане основною територією, яку можна буде звільнити.

"Захід продовжуватиме допомагати Україні, тому що це (Російське вторгнення, — ред.) яскравий приклад неприкритої агресії", — сказав він.

Нагадаємо, що 14 квітня повідомлялося, що експерти розповіли, як загинули мрії Путіна про Чорне море. Чорноморський флот РФ втратив свій основний засіб протиповітряної оборони. Після того, як "Москва" затонула, флот більше не може безпечно діяти біля берегів України .

Також 14 квітня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що ЗС РФ звозять гармати 60-х років на заході Криму. За словами очевидців, військові вантажівки тягнуть через Євпаторію гармати МТ-12. Раритети хочуть застосувати у другій лінії біля викопаних на пляжах окопів, пишуть у пабликах.