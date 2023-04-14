"Не справив враження": експерти розповіли, як загинули мрії Путіна про Чорне море

За словами експертів, російський Чорноморський флот РФ втратив свій основний засіб протиповітряної оборони. Після того, як "Москва" затонула, флот більше не може безпечно діяти біля берегів України .

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Затоплення крейсера "Москва" минулого року стало вирішальним моментом репутації Чорноморського флоту РФ. Про це пише видання Newsweek.

Як розповів журналістам віцеадмірал у відставці Роберт Мюрретт, втрата флагмана привернула увагу до Чорноморського флоту РФ та амбіцій президента Росії Володимира Путіна у Чорному морі. Потоплення "Москви" — велика репутаційна втрата глави Кремля та військового командування окупантів. Раніше у ЗС РФ вважали, що можуть вільно випускати свої кораблі в Чорному морі, проте ЗСУ показали, що наближатися до берегів України дуже близько – дуже небезпечно.

Значення "Москви" для Чорноморського флоту РФ

Професор кафедри конфліктів та безпеки Королівського коледжу Лондона Трейсі Герман розповіла журналістам, що "Москва" мала ключову роль для Чорноморського флоту РФ, оскільки була командним кораблем. Також вона забезпечувала захист інших військових судів від повітряних загроз, оскільки обладнана системами ППО.

За словами Сідхарта Каушала, наукового співробітника з морської могутності аналітичного центру Royal United Services Institute, у 2022 році російський Чорноморський флот втратив свій основний засіб протиповітряної оборони. Після того, як "Москва" затонула, флот більше не може безпечно діяти біля берегів України.

Тепер, як зазначив Каушал, Чорноморський флот може перебувати лише під захистом систем ППО, що знаходяться на окупованому півострові Криму.

"Виклик, з яким росіяни зіткнулися в Чорному морі, полягає в тому, що вони не очікували української протикорабельної ракетної загрози у перші дні конфлікту", — сказав Каушал.

Тепер, як сказав експерт, для російського Чорноморського флоту небезпеку становлять українські підводні дрони.

Нові загрози для російських кораблів

Журналісти пишуть, що деякі експерти вважали, що флот Росія може задіяти, щоб утримати Херсон, який українська армія звільнила восени 2022 року. Однак потоплення "Москви" не дозволило цього зробити. Щобільше, російському військовому командуванню довелося забути про всі десантні морські операції. І не лише через потоплення флагмана, а й через те, що багато морських піхотинців загинули в боях із Силами оборони України на суші.

Нагадаємо, що 13 квітня у Києві показали залишки ракети "Нептун", яка потопила крейсер "Москва". За словами завідувача музею Сергія Воронова, це не перша велика втрата в історії Чорноморського флоту, проте явно найбільша з часів Другої світової війни.

Крім того, повідомлялося, що екссекретар РНБО показав відео історичного запуску ракет "Нептун". Він додав, що це була перша, але не остання знищена Москва українською зброєю та армією.

Також колишній радник ВП Олексій Арестович заявив, що після удару по крейсеру "Москва" в ВП боялися ракетного удару по Банковій. Чимало експертів боялися, що Росія зважиться навіть на застосування ядерної зброї після того, як Україна потопила флагман Чорноморського флоту РФ.