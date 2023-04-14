"Не произвел впечатления": эксперты рассказали, как погибли мечты Путина о Черном море

По словам экспертов, российский Черноморский флот РФ потерял свое основное средство противовоздушной обороны. После того как "Москва" затонула, флот больше не может безопасно действовать у берегов Украины.

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Затопление крейсера "Москва" в прошлом году стало решающим моментом для репутации Черноморского флота РФ. Об этом пишет издание Newsweek.

Как рассказал журналистам вице-адмирал в отставке Роберт Мюрретт, потеря флагмана привлекла внимание к Черноморскому флоту РФ и амбициям президента России Владимира Путина в Черном море. Потопление "Москвы" — большая репутационная потеря главы Кремля и военного командования оккупантов. Ранее в ВС РФ считали, что могут более свободно выпускать свои корабли в Черном море, однако ВСУ показали, что приближаться к берегам Украины слишком близко – очень опасно.

Значение "Москвы" для Черноморского флота РФ

Профессор кафедры конфликтов и безопасности Королевского колледжа Лондона Трейси Герман рассказала журналистам, что "Москва" имела ключевую роль для Черноморского флота РФ, так как представляла собой командный корабль. Также она обеспечивала защиту остальных военных судов от воздушных угроз, так как была оборудована системами ПВО.

По словам Сидхарта Каушала, научного сотрудника по морской мощи аналитического центра Royal United Services Institute, в 2022 году российский Черноморский флот потерял свое основное средство противовоздушной обороны. После того как "Москва" затонула, флот больше не может безопасно действовать у берегов Украины.

Теперь, как отметил Каушал, Черноморский флот может находиться лишь под защитой систем ПВО, которые находятся на оккупированном полуострове Крым.

"Вызов, с которым русские столкнулись в Черном море, заключается в том, что они не ожидали украинской противокорабельной ракетной угрозы в первые дни конфликта", — сказал Каушал.

Теперь, как сказал эксперт, для российского Черноморского флота опасность представляют украинские подводные дроны.

Новые угрозы для российских кораблей

Журналисты пишут, что некоторые эксперты считали, что флот РФ может задействовать, чтобы удержать Херсон, который украинская армия освободила осенью 2022 года. Однако потопление "Москвы" не позволило сделать этого. Более того, российскому военному командованию пришлось забыть обо всех десантных морских операциях. И не только из-за потопления флагмана, но и из-за того, что многие морские пехотинцы погибли в боях с Силами обороны Украины на суше.

Напомним, что 13 апреля в Киеве показали остатки ракеты "Нептун", которая потопила крейсер "Москва". По словам заведующего музея Сергея Воронова, это не первая крупная потеря в истории Черноморского флота, однако явно самая крупная со времен Второй мировой войны.

Кроме того, сообщалось, что экс-секретарь СНБО показал видео исторического пуска ракет "Нептун". Он добавил, что это была первая, но не последняя уничтоженная Москва украинским оружием и армией.

Также бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что после удара по крейсеру "Москва" в ОП боялись ракетного удара по Банковой. Многие эксперты боялись, что Россия решится даже на применения ядерного оружие после того, как Украина потопила флагман Черноморского флота РФ.