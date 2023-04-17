РФ привлекает к боям "штурмовые подразделения Z": что известно

В Силах обороны уверены, что эти формирования и стали причиной напряжения между Пригожиным и Шойгу, и теперь командующие не могут укомплектовать свои боевые отряды, состоящие из бывших заключенных.

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Россия начала привлекать так называемые "штурмовые подразделения Z" на оккупированных территориях. Однако эти солдаты не очень хотят идти воевать, поэтому российское командование ведет над ними работу. Об этом заявил руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона сегодня, 17 апреля.

По его словам, эти "подразделения" укомплектованы людьми с криминальным прошлым, что объясняет конфликт между Пригожиным и Шойгу.

"Теперь понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" зеками. Зато теперь Вооруженные силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", — рассказал Дмитрашковский.

Он сказал, что под Марьинкой недавно ВСУ взяли в плен 15 российских военных, это как раз были бойцы из "штурмовых подразделений Z". Они жалуются на командование и отсутствие обеспечения.

"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и старое оружие… Вместе с тем они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "вояк" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", — отметил Дмитрашковский.

Сегодня, 17 апреля, генерал-майор в отставке, а также научный сотрудник CSIS Мик Райан заявил, что российские войска продемонстрировали свою способность учиться и адаптироваться во время войны.

Также, 17 апреля в ISW написали, что несмотря на конфликт между ВС РФ и ЧВК "Вагнер", они могли объединиться ради захвата Бахмута.

16 апреля украинские пограничники сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте практически "закончились", поэтому их заменили регулярными войсками ВС РФ.