РФ залучає до боїв "штурмові підрозділи Z": що відомо

У Силах оборони впевнені, що ці формування і спричинили напругу між Пригожиним та Шойгу, і тепер командувачі не можуть укомплектувати свої бойові загони, що складаються з колишніх в'язнів.

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Росія почала залучати так звані "штурмові підрозділи Z" на окупованих територіях. Однак ці солдати не дуже хочуть йти воювати, тож російське командування веде над ними роботу. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону сьогодні, 17 квітня.

За його словами, ці "підрозділи" укомплектовані людьми з кримінальним минулим, що пояснює конфлікт між Пригожиним та Шойгу.

"Тепер зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, бо останній фактично забрав можливість поповнювати ряди "вагнерівців" зеками. Натомість тепер Збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим", — розповів Дмитрашківський.

Він сказав, що під Мар'їнкою нещодавно ЗСУ взяли в полон 15 російських військових, це якраз були бійці зі "штурмових підрозділів Z". Вони скаржаться на командування та відсутність забезпечення.

"Усі вони розповідають, що мають погане забезпечення і стару зброю... Водночас вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих "вояків" ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", – зазначив Дмитрашківський.

Сьогодні, 17 квітня, генерал-майор у відставці, а також науковий співробітник CSIS Мік Раян заявив, що російські війська продемонстрували свою здатність навчатися та адаптуватися під час війни.

Також, 17 квітня в ISW написали, що незважаючи на конфлікт між ЗС РФ та ПВК "Вагнер", вони могли об'єднатися заради захоплення Бахмута.

16 квітня українські прикордонники повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті практично "закінчилися", тому їх замінили регулярними військами ЗС РФ.