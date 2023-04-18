"Лживые тв*ри": Медведев прокомментировал призыв G7 к РФ о недопустимости ядерной войны

Топ-соратник Владимира Путина возмутился тем, что против ядерной войны выступают представители стран, ранее применявших оружие массового поражения.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу министров иностранных дел G7, в частности, их призыв к России подтвердить недопустимость ядерной войны. Свое возмущение Медведев традиционно вылил в гневное сообщение, которое разместил в своем телеграм-канале.

"Министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. А это странное существо Блинкен выдало жемчуг о том, что разрушение Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не вспомнив свою страну, которая это преступление и совершила. Вот лживые тв*ри", — раздражился Медведев.

Далее он заговорил о том, что G7 сами применяют ядерное оружие и "не каются" и требуют от России выдать гарантии ядерного оружия, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт России с НАТО. Также он обвинил Японию в том, что простила США ядерные удары и "наплевала на могилы своих соотечественников, убитых американцами".

"Какой позор", — резюмировал Медведев.

Страны "Большой семерки" пригрозили "высокой ценой" тем, кто захочет помочь России в войне против Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике министров G7 18 апреля. Обратились они также в Китай, который, вероятно, планирует начать войну на территории Тайваня, что также повлечет последствия.

Напомним, 14 апреля Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина зависит от западного финансирования. Медведев дополнил слова Орбана, отметив, что " Украина "никому не нужна".

По словам Медведева, такая страна, как Украина, не нужна миру и даже самим украинцам. Кроме того, экс-президент РФ считает, что Украина перестанет существовать в ближайшее время, поэтому украинцы хотят в Польшу, ЕС и НАТО.