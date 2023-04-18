"Брехливі тв*рюки": Медведєв прокоментував заклик G7 до РФ про неприпустимість ядерної війни

Топсоратник Володимира Путіна обурився тим, що проти ядерної війни виступають представники країн, які раніше вже застосовували зброю масового ураження.

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Заступник голови Радбезу РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв прокоментував зустріч міністрів закордонних справ G7, зокрема їхній заклик до Росії підтвердити неприпустимість ядерної війни. Своє обурення Медведєв традиційно вилив у гнівний допис, який розмістив у своєму телеграм-каналі.

"Міністри закордонних справ G7 закликали Росію підтвердити неприпустимість ядерної війни. А ця дивна істота Блінкен видала перл про те, що руйнування Хіросіми та Нагасакі – свідчення безмірних людських страждань. При цьому не згадавши свою країну, яка цей злочин і скоїла. Ось брехливі тв*рюки", — роздратувався Медведєв.

Далі він завів мову про те, що G7 самі застосовують ядерну зброю і "не каються" та вимагають від Росії видати гарантії щодо ядерної зброї, але, по суті, натякають на майбутній ядерний конфлікт Росії з НАТО. Також він звинуватив Японію, що та пробачила США ядерні удари і "наплювала на могили своїх співвітчизників, вбитих американцями".

"Який сором", — резюмував Медведєв.

Країни "Великої сімки" пригрозили "високою ціною" тим, хто захоче допомогти Росії у війні проти України. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів G7 18 квітня. Звернулися вони також до Китаю, який, ймовірно, планує розпочати війну на території Тайваню, що також спричинить наслідки.

Нагадаємо, що 14 квітня Дмитро Медведєв прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна залежить від західного фінансування. Медведєв доповнив слова Орбана, зазначивши, що "Україна "нікому не потрібна".

За словами Медведєва, така країна, як Україна, не потрібна світу і навіть самим українцям. Крім того, експрезидент РФ вважає, що Україна перестане незабаром існувати, тому українці хочуть в Польщу, ЄС і НАТО.