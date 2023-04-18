"Нет тактики, это сомалийская стрельба": бойцы рассказали о поведении россиян под Бахмутом (видео)

По словам украинских военных, у россиян нет тактики и работают они достаточно хаотично. Кроме того, там постоянно меняются люди, в отличие от украинской стороны, где бойцы давно занимают отработанные позиции.

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Россияне в Бахмуте работают рандомно, они часто меняют людей и их действия можно легко отследить. Об этом рассказали бойцы 2-го штурмового батальона 3 ОШБр сегодня, 18 апреля.

"У них нет тактики, они работают рандомно. Они могут сегодня вообще не лезть, сидеть издалека бросать АГСиком и так далее. Может им что-то стрельнуть и могут полдня дубасить из калашей такой… сомалийской стрельбой", — говорит один из воинов бригады.

Бойцы говорят, что бои интенсивные, враг подготовлен, но "ему все равно конец"

"Если не будем отвечать — они скатятся к нам в окопы. Но близко подходить боятся, так как мы на позициях давно. Вчера был плотный бой. Враг атаковал с 4-х позиций, мы оборонялись с двух. Оккупанты понесли серьезные потери, судя по их крикам", — рассказал боец.

Напомним, сегодня 18 апреля, украинские пограничники показали видео уличных боев в Бахмуте, есть участки, где захватчики и ВСУ в максимальной близости друг к другу.

Также 18 апреля, в британской разведке сообщили, что Российская Федерация перебрасывает в район Бахмута Донецкой области дополнительные войска, опасаясь будущего контрнаступления ВСУ.

16 апреля сообщалось, что российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска