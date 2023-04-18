"Немає тактики, це сомалійська стрілянина: бійці розповіли про поведінку росіян під Бахмутом (відео)

За словами українських військових, росіяни не мають тактики та працюють досить хаотично. Крім того, там постійно змінюються люди на відміну від української сторони, де бійці давно займають відпрацьовані позиції.

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Росіяни в Бахмуті працюють рандомно, часто міняють людей і їх дії можна легко відстежити. Про це розповіли бійці 2-го штурмового батальйону 3 ЗШБр сьогодні, 18 квітня.

"У них немає тактики, вони працюють рандомно. Вони можуть сьогодні взагалі не лізти, сидіти здалеку кидати АГСіком і таке інше. Може їм щось стрельнути і можуть півдня бити з калашів такою… сомалійською стріляниною", — каже один із воїнів бригади.

Бійці кажуть, що бої інтенсивні, ворог підготовлений, але "йому все одно кінець".

"Якщо не будемо відповідати — вони скотяться до нас в окопи. Але близько підходити бояться, бо ми на позиціях давно. Вчора був щільний бій. Ворог атакував з 4-х позицій, ми оборонялися з двох. Окупанти зазнали серйозних втрат, судячи з їхніх криків", — розповів боєць.

Нагадаємо, сьогодні 18 квітня, українські прикордонники показали відео вуличних боїв у Бахмуті, є ділянки, де загарбники та ЗСУ у максимальній близькості один до одного.

Також 18 квітня, у британській розвідці повідомили, що Російська Федерація перекидає до Бахмутського району Донецької області додаткові війська, побоюючись майбутнього контрнаступу ЗСУ.

16 квітня повідомлялося, що російські війська розширюють фронт у Бахмуті та готують оборону в районі Куп'янська.