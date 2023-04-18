Система контроля над ядерным оружием под угрозой "краха" из-за РФ и Китая, — НАТО

Запад должен заново договориться с "врагами" о контроле над стратегическим оружием, считает глава НАТО. Одним из конкурентов он назвал Китай, который, по предварительным оценкам, будет иметь 1500 ядерных боеголовок к 2035 году.

Related video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что глобальная система контроля над ядерными вооружениями находится под угрозой "краха" из-за действий России и Китая. Об этом сообщает 18 апреля издание Politico.

Глава НАТО сделал свое заявление во время выступления на конференции по контролю над вооружениями, организованной альянсом и Госдепартаментом США. Данное заявление прозвучало в контексте недавнего решения Кремля выйти из договора с США по контролю за ядерным оружием.

"Мы стоим на перепутье. В одном направлении расположен крах международного порядка контроля над вооружениями и неограниченное распространение оружия массового уничтожения с крайне опасными последствиями", — заявил он, упрекнув Китай и Россию.

Однако вместе с тем Столтенберг добавил, что впереди всегда есть альтернативный путь — "тот, где мы проводим работу, какой бы сложной она ни была".

Выступая во вторник, глава НАТО выразил обеспокоенность по поводу поведения России и Китая.

"Кремль принял решение демонтировать контроль над вооружениями и подорвать стратегическую стабильность", — подчеркнул генеральный секретарь, указав на решение России приостановить участие в новом договоре о СНВ и решении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По словам главы НАТО, Китай "быстро наращивает свой ядерный арсенал без какой-либо прозрачности в отношении своих возможностей", в то время как "Иран и Северная Корея откровенно развивают свои собственные ядерные программы и системы доставки".

"Мы должны помнить, что соглашения о контроле над вооружениями заключаются не между друзьями, — сказал Столтенберг, — они заключаются между противниками".

По его словам, в долгосрочной перспективе НАТО необходимо будет переосмыслить и адаптировать подход к нашему более опасному и конкурентному миру, имея в виду взаимодействие с Китаем, который, по оценкам, будет иметь 1500 боеголовок к 2035 году.

Ближе к концу своего обращения Генеральный секретарь альянса назвал Россию "самой прямой угрозой нашей безопасности", но признал, что у НАТО есть и другие вызовы.

Напомним, 31 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие, однако подчеркнул, что такое решение будет принято по просьбе Минска.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия станет ответом на приближение НАТО к границам России, которое вызывает "хлопоты и переживания".