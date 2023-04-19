ВС РФ атаковали Одесскую область "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, — глава РВА
По словам начальника Одесской РВА Юрия Крука, на месте прилета вражеского дрона разгорелся пожар, к ликвидации которого привлечены подразделения ГСЧС и прочие службы.
В ночь с 18 на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136. Об этом говорится в заявлении начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, опубликованном в Facebook.
"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахед-136 по Одесщине", — констатировал чиновник.
Юрий Крук сообщил, что в результате вражеской атаки был поврежден один из объектов гражданской инфраструктуры. По его словам, на месте прилета разгорелся пожар.
По словам чиновника, для ликвидации возгорания были задействованы подразделения ГСЧС и прочие службы. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.
Глава РВА также призвал сограждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками 4 апреля. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, на одном из местных предприятий разгорелся пожар.
Ранее, 31 марта, Воздушные Силы ВС Украины также уничтожили 9 ударных БПЛА Shahed, запущенных по нашим городам. Кроме того, Вооруженные силы РФ выпустили 9 ракет С-300 по Харькову.
Еще мы писали о том, что согласно заявлению главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк от 28 марта, ВС РФ прибегают к новой тактике обстрелов территории Украины, которая заключается в попытках рассредоточить противовоздушную оборону.