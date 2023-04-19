ВС РФ атаковали Одесскую область "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, — глава РВА

По словам начальника Одесской РВА Юрия Крука, на месте прилета вражеского дрона разгорелся пожар, к ликвидации которого привлечены подразделения ГСЧС и прочие службы.

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В ночь с 18 на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136. Об этом говорится в заявлении начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, опубликованном в Facebook.

"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахед-136 по Одесщине", — констатировал чиновник.

Юрий Крук сообщил, что в результате вражеской атаки был поврежден один из объектов гражданской инфраструктуры. По его словам, на месте прилета разгорелся пожар.

По словам чиновника, для ликвидации возгорания были задействованы подразделения ГСЧС и прочие службы. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.

Глава РВА также призвал сограждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками

Напомним, что российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками 4 апреля. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, на одном из местных предприятий разгорелся пожар.

Ранее, 31 марта, Воздушные Силы ВС Украины также уничтожили 9 ударных БПЛА Shahed, запущенных по нашим городам. Кроме того, Вооруженные силы РФ выпустили 9 ракет С-300 по Харькову.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк от 28 марта, ВС РФ прибегают к новой тактике обстрелов территории Украины, которая заключается в попытках рассредоточить противовоздушную оборону.