ЗС РФ атакували Одеську область "Шахедами": пошкоджено об'єкт інфраструктури, — голова РВА

За словами начальника Одеської РВА Юрія Крука, на місці прильоту ворожого дрону спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучено підрозділи ДСНС та інші служби.

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У ніч із 18 на 19 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136. Про це йдеться у заяві начальника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, опублікованій у Facebook.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахед-136 на Одещині", — констатував чиновник.

Юрій Крук повідомив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один з об'єктів цивільної інфраструктури. За його словами, на місці прильоту спалахнула пожежа.

За словами чиновника, для ліквідації спалаху було залучено підрозділи ДСНС та інші служби. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Глава РВА закликав співгромадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Окупанти атакували Одеську область безпілотниками

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками 4 квітня. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, на одному з місцевих підприємств спалахнула пожежа.

Раніше, 31 березня, Повітряні Сили ЗС України також знищили 9 ударних БПЛА Shahed, запущених по наших містах. Крім того, Збройні сили РФ випустили 9 ракет С-300 по Харкову.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою голови Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк від 28 березня, ЗС РФ вдаються до нової тактики обстрілів території України, яка полягає у спробах розосередити протиповітряну оборону.