Слив данных Пентагона: подразделению обвиняемого Тейшейры запретили заниматься разведкой, — СМИ

По информации издания, в ближайшее время все без исключения формирования ВВС должны будут провести встречу "в целях обеспечения безопасности". Как долго будет действовать ограничение в отношении разведчиков не уточняется.

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ВВС США приняли решение немедленно приостановить все операции и деятельность 102-го разведывательного крыла, где служил обвиняемый в утечке документов из Пентагона Джек Тейшейра. Об этом сообщает издание Reuters в среду, 19 апреля.

Теперь разведывательная миссия отделения временно приостановлена до выявления обстоятельств. Генеральный инспектор военно-воздушных сил США проводит проверку, чтобы выяснить, как секретная информация США оказалась общедоступной.

В ближайший месяц все подразделения будут вынуждены провести встречу "в целях обеспечения безопасности".

"102-е разведывательное крыло сейчас не работает над выполнением порученной разведывательной миссии. Генеральный инспектор ВВС будет расследовать "соблюдение подразделением политики, процедур и стандартов, связанных с обнародованием информации о национальной безопасности", — отметила спикер ВВС США Энн Стефанек.

Напомним, 13 апреля был арестован 21-летний летчик Джек Тейшейра, который является вероятным виновником. За совершенное преступление, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По информации журналистов, в суде он отрицал все обвинения в свой адрес, а следующие слушания состоятся на этой неделе.

17 апреля издание WSJ сообщало, что экс-военнослужащая США может быть причастной к "сливу" документов Пентагона. Девушка по имени Сара Билс, как отмечают журналисты, была администратором пророссийского Telegram-канала "Donbass Devushka".

18 апреля в Пентагоне заявили, что расскажут о последствиях "слива" секретных документов лишь через полтора месяца. Все это время они будут вести собственное расследование.