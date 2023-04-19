Злив даних Пентагону: підрозділу обвинуваченого Тейшейри заборонили займатися розвідкою, — ЗМІ

За інформацією видання, найближчим часом усі без винятку формування ВПС мають провести зустріч "з метою забезпечення безпеки". Як довго діятиме обмеження щодо розвідників не уточнюється.

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ВПС США ухвалили рішення негайно призупинити всі операції та діяльність 102-го розвідувального крила, де служив обвинувачений у "зливi" документів із Пентагону Джек Тейшейра. Про це повідомляє видання Reuters у середу, 19 квітня.

Наразі розвідувальну місію відділення тимчасово призупинено до виявлення обставин. Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку, щоб з'ясувати, як секретна інформація США виявилася загальнодоступною.

Найближчого місяця всі підрозділи будуть змушені провести зустріч "з метою забезпечення безпеки".

"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВВС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", — зазначила речниця ВПС США Енн Стефанек.

Нагадаємо, 13 квітня було заарештовано 21-річного льотчика Джека Тейшейру, який є ймовірним винуватцем. За скоєний злочин, якщо вина буде доведена, йому загрожує до 15 років ув'язнення. За інформацією журналістів, у суді він заперечував усі звинувачення на свою адресу, а наступні слухання відбудуться цього тижня.

17 квітня видання WSJ повідомляло, що ексвійськовослужбовиця США може бути причетною до "зливу" документів Пентагону. Дівчина на ім'я Сара Білс, як зазначають журналісти, була адміністратором проросійського Telegram-каналу "Donbass Devushka".

18 квітня у Пентагоні заявили, що розкажуть про наслідки "зливу" секретних документів лише через півтора місяці. Весь цей час вони вестимуть власне розслідування.