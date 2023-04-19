В Минобороны призвали не сообщать о гибели военного раньше командования

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в ВСУ есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего — для этого есть специально обученные специалисты.

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В Украине фиксируются нередкие случаи, когда о гибели на войне своего сына, отца или брата родственники украинского защитника узнают из соцсетей. Так не должно быть, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что есть порядок уведомления такой информации.

"Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета. Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Ни командиры, ни побратимы, ни официальные страницы бригад и т.д. Работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям", — рассказала она.

Также Анна Маляр отметила, что если тело павшего бойца не найдено, то его родным сообщают, что он пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой защитник будет состоять в учете со статусом "без вести пропавший". Когда его тело найдут и идентифицируют, сообщается о гибели.

"У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив. Поэтому, просьба ко всем — в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила: сообщать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести, сообщать корректно статус — "погибший" или "без вести пропавший", — обратилась к украинцам Анна Маляр.

Ранее Фокус писал о том, как родным найти пропавшего без вести военнослужащего.

Во время боевых действий 17 апреля погиб экс-нардеп Украины 56-летний Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Экс-политик отправился воевать на Донбасс еще в 2014 году, несмотря на инвалидность. Он стал командиром минометного расчета и в ходе боевых действий получил контузию.