В Міноборони закликали не повідомляти про загибель військового раніше за командування

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, в ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця — для цього є спеціально навчені фахівці.

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В Україні фіксуються непоодинокі випадки, коли про загибель на війні свого сина, батька чи брата родичі українського захисника дізнаються із соцмереж. Так не повинно бути, наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зазначивши, що є порядок повідомлення такої інформації.

"Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету. Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо. Працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені таким комунікаціям", — розповіла вона.

Також Ганна Маляр зазначила, що якщо тіло полеглого бійця не знайдене, то його рідним повідомляють, що він зник безвісти за певних обставин. Такий захисник перебуватиме в обліку зі статусом "безвісти зниклий". Коли його тіло знайдуть і ідентифікують, тоді повідомляється про загибель.

"В нас вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим. Тому, прохання до всіх — у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил: сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти, повідомляти коректно статус — "загиблий" чи "безвісти зниклий", — звернулася до українців Ганна Маляр.

Раніше Фокус писав про те, як рідним знайти зниклого безвісти військовослужбовця.

Під час бойових дій 17 квітня загинув екснардеп України 56-річний Олег Барна. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Експолітик відправився воювати на Донбас ще у 2014 році попри інвалідність. Він став командиром мінометного розрахунку і під час бойових дій отримав контузію.