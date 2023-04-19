Дефицит ракетных двигателей не дает США нарастить производство оружия для Украины, – WSJ

После начала полномасштабной войны РФ в Украине производители оружия начали расширять производство, однако проблемой являются ключевые элементы ракет.

Related video

Американские оборонные компании утверждают, что ракетные двигатели продолжают являться проблемой для изготовления ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Lockheed Martin, Raytheon Technologies вместе с Northrop Grumman заявили о дефиците ракетных двигателей, поставляемых Aerojet Rocketdyne Holdings. Потому они помогут компании с производством.

Aerojet получил от Пентагона контракт на 216 млн. долларов для модернизации производственных линий. Также они возобновляют производство после пожара, который был осенью 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину производители оружия начали расширять производственные мощности, однако вскоре они столкнулись с проблемами в цепях поставок. Поэтому некоторые сделки пришлось сдвинуть.

В Lochkeed Martin констатировали, что в последнем квартале 2022 г. они продали меньше высокоточных ракет GMLRS, чем в 2021 году. В 2023 году из-за дефицита ключевых компонентов для разного оружия ожидается сокращение доходов, так как "узкие горлышка" не дают расширять производство в необходимых объемах.

Также у акционеров уменьшился энтузиазм в расширении производства, потому что Пентагон отложил заключение многолетних контрактов на финансирование до конца 2023 года. В общей сложности Lockheed Martin ожидает получить 1,5 млрд долларов от продаж, которые связаны с Украиной, что соответствует уровню прошлого года. При этом к 2027 году компания планирует получить 6 млрд долларов от украинских продаж.

Напомним, 28 февраля СМИ сообщали, что в США наращивают производство РСЗО HIMARS до 96 единиц в год из 48.

30 марта сообщалось, что США удваивают производство ракет GMLRS к 1110 году до 2026 года.