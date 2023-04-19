Дефіцит ракетних двигунів не дає США наростити виробництво зброї для України, – WSJ

Після початку повномасштабної війни РФ в Україні виробники зброї почали розширювати виробництво, однак проблемою є ключові елементи для ракет.

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Американські оборонні компанії стверджують, що ракетні двигуни продовжують бути проблемою для виготовлення ракет. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Lockheed Martin, Raytheon Technologies разом з Northrop Grumman заявили про дефіцит ракетних двигунів, які постачає Aerojet Rocketdyne Holdings. Тому вони допоможуть компанії з виробництвом.

Aerojet отримав від Пентагону контракт на 216 млн доларів для модернізації виробничих ліній. Також вони відновлюють виробництво після пожежі, яка була восени 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виробники зброї почали розширювати виробничі потужності, однак скоро вони зіштовхнулись з проблемами в ланцюгах постачання. Тому деякі угоди довелося посунути.

В Lochkeed Martin констатували, що в останньому кварталі 2022 року вони продали менше високоточних ракет GMLRS, ніж у 2021 році. У 2023 через дефіцит ключових компонентів для різної зброї очікується скорочення доходів, бо "вузькі шийки" не дають розширювати виробництво в необхідних обʼємах.

Також в акціонерів зменшився ентузіазм у розширенні виробництва, бо Пентагон відклав укладання багаторічних контрактів на фінансування до кінця 2023 року. Загалом Lockheed Martin очікує отримати 1,5 млрд доларів від продажів, які повʼязані з Україною, що відповідає рівню минулого року. При цьому до 2027 компанія планує отримати 6 млрд доларів від українських продажів.

Нагадаємо, 28 лютого ЗМІ повідомляли, що в США нарощують виробництво РСЗВ HIMARS до 96 одиниць на рік з 48.

30 березня повідомлялось, що США подвоюють виробництво ракет GMLRS до 1110 до 2026 року.