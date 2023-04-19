Настроены оптимистично: в Минобороны Британии выразили уверенность в успехе наступления ВСУ

Вместе с тем министр обороны Бен Уоллес отметил, что Россия не рухнет по мановению волшебной палочки, а война скорее продолжится и в следующем году.

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес 18 апреля заявил, что он уверен в успехе запланированного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Вместе с тем британский министр дал понять, что война в этом году скорее всего не закончится, а боевые действия продолжатся в следующем 2024 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

Глава британского оборонного ведомства провел в Вашингтоне встречу с американским коллегой Ллойдом Остиным в ходе которой министры подчеркнули важность дальнейшего оказания поддержки Украине.

"Я оптимистично настроен в отношении того, что в период между этим и следующим годом Украина сохранит наступательный потенциал и будет иметь сильную позицию", — сказал Уоллес репортерам.

В то же время глава оборонного ведомства считает, что следует быть реалистами и понимать, что Россия не рухнет по какому-то волшебному мановению.

"Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет такого момента, когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки", — подчеркнул британский министр.

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В преддверии контрнаступления: оптимистический, пессимистический и промежуточный сценарии

Напомним, тема украинского контрнаступления широко освещается в украинских и западных СМИ. Официальные лица делают по этому поводу заявления, а анонимные источники анализируют вероятных ход событий на полях сражения. В частности журналисты Newsweek 17 апреля опубликовали материал, в котором говорилось, что на основе секретных документов Пентагона ожидаемое контрнаступление ВСУ вероятно начнется 30 апреля.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне не указал конкретных дат, а заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. Глава украинского правительства подчеркнул, что никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на решение одержать победу над РФ в этой войне.