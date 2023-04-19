Налаштовані оптимістично: у Міноборони Британії висловили впевненість в успіху наступу ЗСУ

Водночас міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Росія не повалиться за помахом чарівної палички, а війна, скоріше, продовжиться і наступного року.

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Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес 18 квітня заявив, що він упевнений в успіху запланованого контрнаступу Збройних сил України. Водночас британський міністр дав зрозуміти, що війна цього року, швидше за все, не закінчиться, а бойові дії продовжаться наступного 2024 року. Про це повідомляє газета The New York Times.

Глава британського оборонного відомства провів у Вашингтоні зустріч з американським колегою Ллойдом Остіним під час якої міністри наголосили на важливості подальшого надання підтримки Україні.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що в період між цим та наступним роком Україна збереже наступальний потенціал і матиме сильну позицію", — сказав Уоллес репортерам.

У той же час глава оборонного відомства вважає, що слід бути реалістами й розуміти, що Росія не повалиться за якимось чарівним помахом.

"Я також думаю, що ми повинні бути реалістами: не буде такого моменту, коли Росія повалиться за помахом чарівної палички", — підкреслив британський міністр.

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Напередодні контрнаступу: оптимістичний, песимістичний і проміжний сценарії

Нагадаємо, тема українського контрнаступу широко висвітлюється в українських та західних ЗМІ. Офіційні особи роблять із цього приводу заяви, а анонімні джерела аналізують можливих перебіг подій на полях битви. Зокрема журналісти Newsweek 17 квітня опублікували матеріал, в якому йшлося, що на основі секретних документів Пентагону очікуваний контрнаступ ЗСУ, ймовірно, почнеться 30 квітня.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 15 квітня на пресконференції у Вашингтоні не вказав конкретних дат, а заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. Глава українського уряду наголосив, що жодні витоки документів та інформаційний шум навколо цього не вплинуть на рішення здобути перемогу над РФ у цій війні.