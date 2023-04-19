"Панические ожидания": Гуменюк рассказала, почему ВС РФ усилили обстрелы юга

По словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, российские оккупанты пытаются помешать ВСУ готовиться к контрнаступлению, а также занимаются подготовкой почвы для свержения президента Владимира Зеленского.

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Российские военные усилили обстрелы южных регионов Украины потому, что пытаются помешать бойцам ВСУ готовить весеннее контрнаступление. Об этом рассказала глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в среду, 19 апреля, в эфире "Радио Свобода".

"Это оправдано паническими ожиданиями контрнаступления. Мы уже видели такое, когда начиналась подобная активность по освобождению правобережья", — сказала Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты активизируются преимущественно ночью, так как боятся равносильного огневого ответа со стороны украинских военных. Так, в ночь на 19 апреля ВС РФ пытались обстрелять позиции ВСУ 50 раз.

Гуменюк добавила, что еще одна причина бурной огневой активности противника на южном направлении — это террор мирного населения.

"Поскольку, напомню, война у нас гибридная, то террор в тыловых регионах направлен на провоцирование недовольства людей", — сказала она.

Это нужно оккупантам для того, чтоб подготовить почву к свержению действующего президента Украины Владимира Зеленского, используя усталость людей от постоянных боевых действий.

Напомним, 18 апреля руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что ВС РФ готовятся к бегству. По ее словам, российские оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли" на Херсонщине. Захватчики дополнительно обустраивают рубежи и минируют побережье.

Кроме того 12 апреля в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины. По словам пресс-секретаря командования Натальи Гуменюк, россияне на южном направлении пытаются найти пункты постоянного базирования за спинами мирного населения, чтобы чувствовать себя более спокойно.