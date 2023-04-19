"Панічні очікування": Гуменюк розповіла, чому ЗС РФ посилили обстріли півдня

За словами голови об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, російські окупанти намагаються перешкодити ЗСУ готуватися до контрнаступу, а також готують ґрунт для повалення президента Володимира Зеленського.

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Російські військові посилили обстріли південних регіонів України тому, що намагаються перешкодити бійцям ЗСУ готувати весняний контрнаступ. Про це розповіла голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у середу, 19 квітня, в ефірі "Радіо Свобода".

"Це виправдано панічними очікуваннями контрнаступу. Ми вже бачили таке, коли розпочиналася подібна активність зі звільнення правобережжя", — сказала Гуменюк.

За її словами, російські окупанти активізуються переважно вночі, бо бояться рівносильної вогневої відповіді з боку українських військових. Так, у ніч на 19 квітня ЗС РФ намагалися обстріляти позиції ЗСУ 50 разів.

Гуменюк додала, що ще одна причина бурхливої вогневої активності противника на південному напрямку – це терор мирного населення.

"Оскільки, нагадаю, війна у нас гібридна, то терор у тилових регіонах спрямований на провокування невдоволення людей", — сказала вона.

Це необхідно окупантам для того, щоб підготувати ґрунт до повалення чинного президента України Володимира Зеленського, використовуючи втому людей від постійних бойових дій.

Нагадаємо, 18 квітня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що ЗС РФ готується до втечі. За її словами, російські окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі" на Херсонщині. Загарбники додатково облаштують рубежі та мінують узбережжя.

Крім того 12 квітня у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України. За словами прес-секретаря командування Наталії Гуменюк, росіяни на південному напрямку намагаються знайти пункти постійного базування за спинами мирного населення, щоб почуватися спокійніше.