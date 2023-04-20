У Байдена рассказали, для чего Путин посетил оккупированные территории Украины (видео)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что глава Кремля осознает провал действий российской армии, поэтому изо всех сил пытается "поддержать население".

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В Белом доме высказались на счет того, что президент РФ Владимир Путин якобы лично посетил оккупированные территории Украины. Это может свидетельствовать о том, что у Кремля дела плохи. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 19 апреля.

Во время очередного брифинга она отметила, что у Российской Федерации не получается реализовать планы в Украине, и президент Владимир Путин, скорее всего, осознает этот факт. В частности, связано это с тем, что его армия не может добиться желаемых результатов уже более года.

"Вероятно, он пытается поддержать население, поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

19 апреля аналитики из американского Института изучения войны также выразили собственное мнение, для чего президент РФ Владимир Путин якобы посетил оккупированные украинские города. В отчете говорится, что глава Кремля пытается изобразить из себя лидера военного времени. Пытается делать все то, что с первых дней войны делает украинский президент.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно опубликовал кадры визита Путина, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве", — предположили аналитики.

Напомним, что 18 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.