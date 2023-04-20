У Байдена розповіли, для чого Путін відвідав окуповані території України (відео)

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр вважає, що глава Кремля усвідомлює провал дій російської армії, тому щосили намагається "підтримати населення".

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У Білому домі висловилися щодо того, що президент РФ Володимир Путін нібито особисто відвідав окуповані території України. Це може свідчити про те, що в Кремля справи погано. Про це заявила речниця президента США Карін Жан-П'єр 19 квітня.

Під час чергового брифінгу вона зазначила, що Російській Федерації не вдається реалізувати плани в Україні, і президент Володимир Путін, швидше за все, усвідомлює цей факт. Зокрема, пов'язано це з тим, що його армія не може досягти бажаних результатів уже більше року.

"Ймовірно, він намагається підтримати населення, оскільки знає, що його збройні сили є неефективними", — додала прессекретарка Білого дому.

19 квітня аналітики з американського Інституту вивчення війни також висловили власну думку, навіщо президент РФ Володимир Путін нібито відвідав окуповані українські міста. У звіті йдеться, що глава Кремля намагається зобразити із себе лідера воєнного часу. Намагається робити все, що з перших днів війни робить український президент.

"Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно опублікував кадри візиту Путіна, щоб перевершити візит Зеленського в інформаційному просторі", — припустили аналітики.

Нагадаємо, що 18 квітня Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку, де заслухав доповіді командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича і командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.