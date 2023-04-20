Кремль признал существование новой группы войск на юге Украины, — британская разведка

В ведомстве указали, что Путин в ходе последнего визита в Украину посетил именно ее. К тому же РФ использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование.

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Кремль впервые оговорился о том, что в Украине воюет новая "Днепрская группа войск", именно ее посещал президент РФ Владимир Путин об этом говорится в свежем отчете британской разведки за 20 апреля.

"Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование", — пояснили в ведомстве.

В разведки напомнили, что в начале вторжения в Украину россияне были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.

"Существование явно новой ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", — допустили в британской разведке.

Аналитики предполагают, что задача новой группировки будет заключаться в защите южного сектора оккупированных украинских территорий.

Напомним, что 18 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

19 апреля в Белом доме высказались, что это может свидетельствовать о том, что у Кремля дела плохи.

Напомним, 19 марта в росСМИ показали якобы визит Путина в оккупированный Мариуполь. В сети появились кадры, на которых президент РФ общается с "местными жителями".